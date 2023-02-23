Sportsdaily
Блог

😱😱😱 Легенда кикбоксинга Тайрон Спонг поймал анаконду голыми руками! Она выползла на дорогу в Тайланде

Клубы Клубы
Тайрон Спонг
Кикбоксинг Кикбоксинг
MMA MMA
Футбол Футбол

Легендарный кикбоксер Тайрон Спонг ошеломил своих поклонников - он поймал на обочине дороги анаконду, причем голыми руками!

Спонг является ветераном спортивных единоборств. Он профессионально выступал в боксе, кикбоксинге и ММА.

Тайрон Спонг ехал на машине по Тайланду и заметил огромную змею. Камера поворачивается в гигантскую анаконду, которая сидит на дороге, блокируя машины. Вместо того, чтобы предупредить соответствующие органы, голландец решил все сделать сам и унес анаконду.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий