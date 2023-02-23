Легендарный кикбоксер Тайрон Спонг ошеломил своих поклонников - он поймал на обочине дороги анаконду, причем голыми руками!

Спонг является ветераном спортивных единоборств. Он профессионально выступал в боксе, кикбоксинге и ММА.

Тайрон Спонг ехал на машине по Тайланду и заметил огромную змею. Камера поворачивается в гигантскую анаконду, которая сидит на дороге, блокируя машины. Вместо того, чтобы предупредить соответствующие органы, голландец решил все сделать сам и унес анаконду.