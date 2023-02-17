🫣 «Мне пришлось бы напасть на вас». Шакил О′Нил выступил с угрозами критикам Рианны, после неоднозначного шоу на Супербоуле

Дурдом.

Легенда баскетбола Шакил О'Нил выступил в защиту Рианны, которую раскритиковали после выступления в перерыве Супербоула.

Четырехкратный чемпион НБА осадил скептиков поп-звезды в «The Big Podcast with Shaq», страстно защищая девятикратную обладательницу Грэмми.

Шак предложил критикам заткнуться%

«Все вы, люди, которую не уважают Рианну, закройте рты».

35-летнюю певицу раскритиковали после выступления, в котором она предстала в красном костюме, объявив о своей беременности.

Экс-баскетболист считает, что у людей слишком много свободы.

Шак продолжил: «Она проделала замечательную работу.

Она беременна. Она благословила это. Она не упала. Все вы, суперзвезды, которые не имеют уважения.. заткнитесь.

Если бы она была моей женщиной, и я увидел, как кто-то из вас, суперзвезд, делает это, то мне пришлось бы напасть на вас.

Рэперы. Кандидаты в президенты. Мне придется нападать на вас. Оставьте ее в покое».

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп назвал ее выступление «худшим шоу в истории Супербоула».

Трамп сказал: «Эпический провал: Рианна показала, без сомнения, худшее шоу в истории Супербоула».

Член зала славы WWE Голдберг также раскритиковал выступление.

«Я думаю, что Рианна чертовски ужасна. Мне это было противно. Вот и все. Давайте просто скажем правду», - сказал Голдберг в подкасте CarCast.

Кто же прав?