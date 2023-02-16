😯 👏🏻 Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов в фонд, который исполняет мечты тяжелобольных детей. 💥 Это рекордная сумма за 43 года существования организации

Так Майкл отмечает юбилей.

Его Воздушество привык бить рекорды на паркете, но теперь 59-летний американец показал себя с другой стороны, пожертвовав 10 миллионов долларов фонду «Make-A-Wish».

CBS сообщает, что это крупнейшее пожертвование, которое организация когда-либо получала с момента своего создания 43 года назад.

Это случилось в преддверии 60-летия иконы баскетбола, которое состоится 17 февраля, и он надеется, что это вдохновит многих других состоятельных людей внести свой вклад.

Фонд «Make-A-Wish» исполняет желания детей с неизлечимыми заболеваниями, позволяя им почувствовать радость жизни.

Звезда WWE Джон Сина, например, исполнил рекордные 650 желаний детей, которые просто мечтали встретиться с ним.

Джордан исполнил свое первое желание в 1989 году, когда он был на пике своей карьеры в «Чикаго Буллз».

С тех пор он был одной из самых востребованных знаменитостей.

В 2000-м году Джордан посетил 11-летнюю Кэти Данковски, которая проходила лечение от опухоли головного мозга. К счастью, девочка выздоровела. Сейчас она работает в фонде «Make-A-Wish», вспоминая визит Джордана, как катализатор для излечения.

Сам Майкл сказал о пожертвовании: «Последние 34 года для меня было честью сотрудничать с «Make-A-Wish» и помочь принести улыбку и счастье многим детям.

Их сила и стойкость действительно вдохновляют.

Я не могу придумать лучшего подарка на день рождение, чем видеть, как другие люди присоединяются ко мне в поддержке «Make-A-Wish», где каждый ребенок может испытать магию исполнения своего желания».

После завершения своей карьеры Джордан стал известен своей филантропией. В 2020 году он пожертвовал 50 миллионов долларов организациям, стремящимся к расовому равенству.

Между тем, «Make-A-Wish» сообщают, что они исполняют по одному желанию каждые 34 минуты.