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Даррен Кейхилл назвал одну особенность игрового стиля Джоковича

Новак Джокович Новак Джокович
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Даррен Кейхилл Даррен Кейхилл
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Недавно Борис Беккер сказал, что Джокович подобен воде, и то, как Новак приспосабливается к игре своего соперника, не имеет себе равных. 

Даррен Кейхилл полностью согласен с оценкой Беккера. Австралиец и сам похвалил легендарного теннисиста за его игровой стиль:

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«Мне нравится сравнение Новака с водой. Он действительно находит способ проникнуть в каждую щель, чтобы сломать игру соперника и найти его слабые места. А его движения и профессионализм не имеют себе равных. Надаль и Джокович вывели теннис на совершенно новый уровень, особенно Новак. Я никогда не видел, чтобы кто-то так заботился о своем теле и был более профессионален, чем Новак». 

Недавно серб подал заявку на специальное разрешение на въезд в США для участия в «Мастерсах», которые пройдут в марте.

При этом Новак так и не сделал необходимую для въезда в США прививку от коронавируса, а ограничения будут сняты лишь в мае.

Согласны с такой оценкой Кейхилла?

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