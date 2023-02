Баскетбольная тренерша в школе выдала себя за 13-летнюю девочку. Ее уволили, а сезон отменили

Тренер по баскетболу в старшей школе потеряла работу после попытки выдать себя за 13-летнего игрока на клубном турнире.

TMZ сообщает, что 22-летняя Арлиша Бойкинс выдавала себя за одного из своих игроков, который отсутствовал на соревнованиях 21 января.

Бойкинс решила, что станет новым учеником-спортсменом в команде.

Кто бы мог подумать, что это будет хорошей идеей? Вместо того чтобы оставаться незамеченной, она решила показать звездное выступление.

На кадрах, опубликованных местным новостным агентством WAVY News, видно, как она крута, забивает после проходов, делает блоки, исполняет штрафные броски.

Результат – Бойкинс была уволена. А сезон в школе вообще отменили!

Something you don’t see every day. An assistant coach on a JV girls basketball team impersonated a 13-year-old player on the team in a game. The coach is no longer an employee of the Portsmouth School District. @WAVY_News More information: pic.twitter.com/Hrs1oEJvME