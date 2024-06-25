Ватару Эндо может пропустить предсезонку «Ливерпуля». Хавбек очень рвется в сборную

Хавбек «Ливерпуля» Ватару Эндо подтвердил желание сыграть за сборную Японии на Олимпийских играх.

«Мне тоже интересно, что будет дальше, − сказал полузащитник, которого цитирует Liverpool Echo. − Пока еще ничего не решено. Но я считаю, что если меня выберут, то хочу поехать».

Важно, что «Ливерпуль» не обязан отпускать игроков на олимпийский футбольный турнир, который пройдет с 24 июля по 9 августа. Если они все же разрешат ему поехать во Францию, он пропустит большую часть предсезонки.

Ранее стало известно, что Египет попросил «Ливерпуль» отпустить Мо Салаха на Олимпиаду в Париже. Еще в 2021 году «красные» отказались отпускать форварда.