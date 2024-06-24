Нуньес зажигает в сборной Уругвая! Забил Панаме, а после матча выдал мощную речь о промахах

Дарвин Нуньес чувствует себя прекрасно в сборной Уругвая. В «Ливерпуле» нападающий не забивал десять матчей подряд – с апреля. В товарищеской встрече с национальной командой Мексики Дарвин оформил хет-трик.

Сборная Уругвая начала свой путь на Копа Америка с победы над Панамой. Встреча закончилась со счетом 3:1, Нуньес провел на поле 90 минут и забил гол .

После матча Дарвин выдал страстную речь о промахах:

«Ошибки будут всегда. Я промахнусь пять раз, десять раз, но попробую забить в 11-й раз! Такова суть нападающего. Если нападающий промахивается пять раз, он должен вновь пытаться забить. Нужно продолжать пытаться, никогда нельзя опускать руки, иначе у тебя никогда ничего не получится».

В Англии Дарвина критикуют за частые промахи, болельщики смеются над неудачами уругвайца. Луис Суарес уверяет , что сам начинал с промахов, экс-игрок «Барсы» и «Ливерпуля» верит в успех Дарвина.

На групповом этапе Кубка Америки сборную Уругвая еще ждут матчи против США и Боливии. После первого тура уругвайцы занимают первую строчку в группе C.

Как думаете, сколько голов Нуньес забьет на Копа Америка?