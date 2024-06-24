«Конкуренция – это отлично!» Ватару Эндо считает, что «Ливерпулю» нужен еще один опорник

Ватару Эндо считает, что этим летом «Ливерпулю» нужно усилить позицию опорника. Японец не боится, что потенциальный новичок будет отбирать у него игровое время:

«Меня не волнуют слухи о моем уходе. Но я думаю, что было бы здорово подписать еще одного опорника. У нас не так много футболистов на эту позиции, а Мак Аллистер мог бы быть полезен в другой роли».

«У меня было больше всего возможностей сыграть на этой позиции, как и у Мак Аллистера. У нас также был Тиаго Алькантара, но у него было много травм, и он собирался покинуть клуб в конце этого сезона.

У нас есть Стефан [Байчетич], но неясно, будет ли он сразу же готов к игре в основе. Думаю, что могу быть игроком старта во всех турнирах. Я считаю, что у меня для этого есть все качества. Но если есть игрок, который усилит клуб, и если он доступен для подписания, я буду только за.

Конкуренция – это отлично! Мне просто придётся вновь выиграть борьбу за свое место в составе, такое в моей карьере уже случалось. Так что я на самом деле не волнуюсь по этому поводу. Думаю, что все будет в порядке», – добавил Ватару.

Эндо стал отличным подписанием для «красных». Трудолюбивый полузащитник перебрался из «Штутгарта» в «Ливерпуль» прошлым летом. За мерсисайдцев японец провел 43 матча во всех турнирах, он забил два гола и отдал один ассист.

Согласны с мнением Ватару? Кто мог бы усилить «красных»?