Алиссон вывел сборную Бразилии на поле под необычным номером. Что он значит?

Сборные Бразилии и Мексики активно готовятся к Копа Америка и провели в Техасе товарищеский матч. Игра была богата на голевые моменты и завершилась победой «селесао» − 3:2. Победный мяч забил новичок «Мадрида» Эндрик.

Капитаном сборной Бразилии назначили вратаря «Ливерпуля» Алиссона, который вывел команду на поле под необычным номером − вместо привычной «единицы» у него на спине был «110».

Все дело в том, что бразилец стал капитаном в 110-летний юбилей со дня образования сборной Бразилии. Таким образом, он отметил эту памятную дату.

В последнее время Алиссона Бекера отправляют в Саудовскую Аравию. Трансферный инсайдер Фабрицио Романо так описал то, что происходит вокруг вратаря: «Позвольте мне прояснить ситуацию с Алиссоном, у которого долгосрочный контракт с «Ливерпулем», но у нас много слухов о Саудовской Аравии. Это правда, что интерес был. В конце февраля − начале марта они обращались к Алиссону по поводу возможного перехода».

«Но я слышал, что Алиссон очень счастлив в «Ливерпуле», и они очень довольны им. Так что я думаю, что он останется и сыграет важную роль в новом проекте клуба».