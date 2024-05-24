Экс-помощник Слота рассказал, чего ждать от голландца. Призвал фанатов «Ливерпуля» не сравнивать Арне с Клоппом

Марино Пушич, ныне возглавляющий донецкий «Шахтер», пять лет проработал в штабе Арне Слота. Вместе с голландцем Марино привел «Фейеноорд» к победе в чемпионате Нидерландов.

В интервью The Telegraph Пушич рассказал, чего фанатам «Ливерпуля» ждать от нового тренера:

«У него много глубоких мыслей об игре, о ее развитии, и он потрясающий тренер — он уже доказал это в Голландии, а также в матчах, которые мы провели в Лиге Европы, Лиге чемпионов и в Лиге конференций».

Марино призвал поклонников «красных» не сравнивать темпераменты Клоппа и Слота:

«Если тренер не бегает вдоль бровки, это не значит, что в нем недостаточно страсти. Сравнения не совсем уместны, не бывает одинаковых людей. Каждый человек, каждый тренер по-своему уникален.

Арне более спокойный, у него, конечно, есть огромная страсть к игре, он всегда хорошо ладит с людьми. Он отлично чувствуют атмосферу на стадионе и очень ценит болельщиков. Он считает, что очень важно дорожить клубом и командой

Думаю, что «Ливерпуль» проделал отличную работу, подписав его. Мне кажется, Арне идеально подходит «Ливерпулю».

Слот начнет свою работу в новом клубе с 1 июня.

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