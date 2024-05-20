«Сити» подколол Трента и «Ливерпуль» в посте о четвертом чемпионстве. За «красных» красиво вступилась жена Джона Хенри
«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии. По итогам сезона «горожане» на два очка обошли «Арсенал», расположившийся на второй строчке.
После заключительного тура АПЛ в официальном аккаунте «Ман Сити» в X появилась запись: «Это означает четыре». Надпись сопровождают эмодзи кубков.
Пост «горожан» – это отсылка к словам Трента, который еще в марте заявил, что титулы «Ливерпуля» значат больше, чем трофеи «Манчестер Сити».
Линда Пиццути – жена Джона Хенри и совладелица клуба – красиво ответила на колкость соперника. Женщина написала:
«Искренние поздравления «Ман Сити» – чемпиона Премьер-лиги! Огромное уважение за это колоссальное достижение. Спасибо, что думаете о нас в ваш особенный день ❤️».
Как вам такая ответочка?
Точно не помню где эта надпись выгравирована, либо в тренируемом центре, либо где-то на Энфилде