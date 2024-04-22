Статистика против Дарвина. Нуньес занимает последнее место по одному важному для форвардов показателю
По данным ESPN, Дарвин Нуньес занимает последнее место по коэффициенту реализации голевых моментов среди 26 форвардов, нанесших 30 и более ударов по воротам, пяти крупнейших европейских лиг.
Big chance или голевой момент– опасная ситуация, возникающая во время игры, во время которой одна из команд близка к тому, чтобы забить гол в ворота соперника.
В этом сезоне Нуньес реализовал всего 20% голевых моментов, что хуже, чем у другого не самого удачного форварда − футболиста «Челси» Николаса Джексона. Сенегалец, занимающий 25-е место, реализовал 32% таких моментов.
Однако по количеству забитых мячей Нуньес опережает Джексона на пять очков − 18 голов в 49 матчах. Но есть ощущение, что уругваец мог бы забить гораздо больше, если бы не транжирил слишком много шансов «Ливерпуля».
В чем Нуньеса нельзя упрекнуть, так это в недостатке старания. 24-летний футболист наносит больше ударов за игру, чем любой другой нападающий «Ливерпуля»: только в АПЛ он нанес 103 удара.
«Ливерпуль» рассчитывает на то, что Нуньес преодолеет свою расточительность и станет тем бомбардиром, за которого они заплатили в 2022 году «Бенфике» целых 85 млн евро.