Последние новости о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля» перед дерби

«Ливерпулю» повезло восстановить некоторых своих ключевых игроков после травм на решающем отрезке сезона. К команде вернулись Трент Александер-Арнолд, Диогу Жота и Алиссон. Тем не менее, некоторые футболисты «красных» еще пока остаются в лазарете.

Вот последние новости и даты возвращения пяти травмированных игроков «Ливерпуля» перед мерсисайдским дерби с «Эвертоном», которое состоится в эту среду.

Конор Брэдли – начало мая

Защитник пропустит дерби из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче с «Кристал Пэлас» на прошлой неделе.

Стефан Байчетич — май

Испанский полузащитник боролся с травмами после отличного прошлого сезона. Но после того, как Байчетич сыграл эпизодическую роль в составе юношеской команды «Ливерпуля» до 21 года, ожидается, что Байчетич вернется в основной состав в мае.

Жоэль Матип — август

Матип все еще восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую он получил в декабре против «Фулхэма». Сезон камерунца окончен.

Тиаго Алькантара — Неизвестно

Проблема с подколенными сухожилиями Тиаго не уходит. На данный момент сложно сказать, сможет ли полузащитник снова сыграть в этом сезоне.

Бен Доук — неизвестно

После столь многообещающей игры за «Ливерпуль», травмы теперь сводят на нет появление 18-летнего Доука. В настоящее время сроки его восстановления неизвестны.