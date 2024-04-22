Последние новости о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля» перед дерби
«Ливерпулю» повезло восстановить некоторых своих ключевых игроков после травм на решающем отрезке сезона. К команде вернулись Трент Александер-Арнолд, Диогу Жота и Алиссон. Тем не менее, некоторые футболисты «красных» еще пока остаются в лазарете.
Вот последние новости и даты возвращения пяти травмированных игроков «Ливерпуля» перед мерсисайдским дерби с «Эвертоном», которое состоится в эту среду.
Конор Брэдли – начало мая
Защитник пропустит дерби из-за травмы лодыжки, которую он получил в матче с «Кристал Пэлас» на прошлой неделе.
Стефан Байчетич — май
Испанский полузащитник боролся с травмами после отличного прошлого сезона. Но после того, как Байчетич сыграл эпизодическую роль в составе юношеской команды «Ливерпуля» до 21 года, ожидается, что Байчетич вернется в основной состав в мае.
Жоэль Матип — август
Матип все еще восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую он получил в декабре против «Фулхэма». Сезон камерунца окончен.
Тиаго Алькантара — Неизвестно
Проблема с подколенными сухожилиями Тиаго не уходит. На данный момент сложно сказать, сможет ли полузащитник снова сыграть в этом сезоне.
Бен Доук — неизвестно
После столь многообещающей игры за «Ливерпуль», травмы теперь сводят на нет появление 18-летнего Доука. В настоящее время сроки его восстановления неизвестны.
Автор вообще рандом пишет. У тиаго НЕТ проблем сухожилиями. У него была операция на бедре, а потом мышечные травмы. Сейчас он вообще в Испанию улетел. Будет восстанавливаться там, сезон для него закончен как и карьера в Ливерпуле, 30 июня у него закончится контракт.