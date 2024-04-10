📹Клопп встал на защиту Хендерсона. Месяц назад, после неудачной игры, англичанина пытался спровоцировать журналист

В среду днем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал традиционную предматчевую пресс-конференцию. Сегодня она обрела неожиданный поворот, когда немец внезапно затеял спор с журналистом по поводу игрока, которого уже нет в команде.

В прошлом месяца «Аякс», за который сейчас играет экс-капитан «красных» Джордан Хендерсон, сыграл вничью с «Фортуной Ситтард» − 2:2. После игры местный журналист задал провокационный вопрос: был ли этот матч худшим для англичанина в новой команде. Интервью получилось напряженным.

Экс-хавбек «Ливерпуля» улыбнулся и ответил: «Нет, потому что мы не проиграли. Как вы только что спросили перед включением камеры. Всегда хуже, когда ты проигрываешь».

Затем интервьюер повторил: «Вы сказали, что сыграли не очень хорошо, так могу ли я назвать это плохим выступлением?»

Хендерсон ответил: «Можете называть это так, как хотите».

Видео с разговором опубликовали в социальных сетях, потому неудивительно, что его увидел Юрген Клопп. Даже спустя ровно месяц он не мог не затронуть эту тему. Особенно тогда, когда выяснилось, что один из журналистов, задавших вопрос немцу, представляет ESPN.

«Это не вы брали интервью у Джордана Хендерсона?» − спросил у представителя прессы Клопп. На что он ответил, что нет.

Тогда немец продолжил: «Хорошо. Это был ваш коллега? Ваш друг? Это было дискомфортно, да? (смеется). С микрофоном в руке. Какое ужасное это было интервью».

Затем журналист спросил: «Вам не понравилось?» Клопп ответил: «Вы знаете кого-нибудь, кому оно понравилось?».

После этого репортер сказал: «Я говорил с ним (тем журналистом), и он сказал: «Я сожалею об интервью, я был слишком строг», и он также сказал это по телевидению».

Клопп продолжил: «Правда? Вау, хорошо. Я могу принять эти извинения от имени Хендо».

Какой же Юрген Клопп внимательный и сочувствующий.