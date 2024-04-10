«Мы не торопили их». Клопп дал новую информацию о состоянии Жоты, Трента, Алиссона и Байчетича

Диогу Жота, Алиссон, Стефан Байчетич и Трент Александер-Арнолд во вторник вернулись к тренировкам «Ливерпуля».

Во время пресс-конференции Юргена Клоппа спросили, смогут ли эти четыре игрока принять участие в четверг в игре против «Аталанты».

«Посмотрим, − сказал он, как сообщает Liverpool Echo. − Мы не торопили ребят. Диогу и Трент работали в группе в течение двух или трех недель и могли полноценно тренироваться. Вчера они выглядели очень хорошо».

«Состояние Стефана немного отличается, потому что он был вне игры гораздо дольше. Возможно, имеет смысл дать поиграть ему за U21. Алиссон тоже на пути к возвращению. Они уже занимались, и теперь мы оценим, как их задействовать. Если они будут готовы, то идеально время будет четверг-воскресенье».

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет против «Аталанты». Матч пройдет 11 апреля, в четверг.