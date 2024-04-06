Игроки «Ливерпуля» дразнят Мак Аллистера, называя его «любимчиком тренера». Клопп с этим прозвищем согласен

В интервью Sky Sports Клоппу рассказали, что некоторые футболисты «Ливерпуля» дразнят Мак Аллистера, называя аргентинца «любимчиком тренера».

Юрген не стал оспаривать прозвище, которое Алексис получил от одноклубников:

«Конечно, я его люблю! Не знаю, с чего вдруг мальчишки решили называть любимчиком тренера именно Алексиса, у меня ведь их много, но он определенно один из них. Они все такие приятные по разным причинам. И тут речь не об идеальности, дело никогда не было в этом».

«Как можно не любить такого игрока или парня, как Алексис? Он невероятен. Он отлично образован, полон жизни, уверен в себе, весел и умен, он наш важнейший футболист. О боже. Иногда наблюдаешь за тренировками, он что-то показывает на поле, а тренеры переглядываются друг с другом и говорят: «Ого, что это было?!»

То, как он взаимодействует с другими ребятами, как он естественным образом взял южноамериканских полевых игроков под свое крыло, не говоря им, что делать, – именно так они и сплотились.

Он полюбился мне с того момента, как мы познакомились, еще до того, как мы подписали с ним контракт. Я познакомился с его отцом, в его семье понимание футбола находится на высочайшем уровне. Его отец – бывший профессионал, дядя – бывший профессионал, брат – профессионал, двоюродный брат – профессионал. Они все живут и дышат футболом, и это так здорово», – добавил Юрген.

А как нам не любить Клоппа?