«В футболе такое случается»: Ван Дейк назвал естественным уход Хендерсона из «Ливерпуля»

Летом 2023 года Джордан Хендерсон перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак». Спустя полгода он стал футболистом «Аякса», за который выступает до сих пор.

Джордан говорил , что вовремя покинул «красных»:

«Это было отличное решение, чтобы освежить ситуацию. Посмотрите на Вирджила Ван Дейка, ставшего капитаном, на Трента Александера-Арнолда, ставшего вице-капитаном, и на то, как команда снова поднялась в этом сезоне. Думаю, мой уход дал им дополнительный толчок. Они [Ван Дейк и Трент] были важными игроками для команды в этом сезоне».

Ван Дейк согласился с Хендо. Он тоже считает, что «Ливерпуль» попрощался с капитаном в подходящий момент:

«Джордан – мой хороший друг, мы с ним вместе через многое прошли. Он был одним из лучших капитанов «Ливерпуля», вместе с ним команда столько всего достигла. Он великолепно послужил клубу, это не изменится. Но в футболе такое случается.

Игроки рано или поздно двигаются дальше, другие футболисты должны прибавлять. В тот момент, когда он ушел, ситуация начала меняться, особенно с учетом того, что наш вице-капитан, Джеймс Милнер, ушел еще до Джордана.

В команде всегда будут происходить какие-то изменения. Футболисты будут получать новые роли, это касается и меня. Подобные вещи [как уход Хендо] случаются, другие игроки должны проявить себя, думаю, что мы все это сделали».

Согласны с мнением Ван Дейка?