Ван Дейк назвал лучших партнеров, с которыми играл. Защитник вспомнил подзабытого партнера по «Ливерпулю»

За время, проведенное на «Энфилде», нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк играл с одними из лучших игроков в новейшей истории клуба.

В последнем выпуске подкаста The Rest of Football Гари Линекер и Майка Ричардс попросили Ван Дейка назвать лучшего игрока, с которым он играл.

«Я не хочу принижать других игроков, но позвольте мне сказать о футболистах, которые, например, ушли. В том успехе, который мы имели в последние годы, Бобби Фирмино был большой фигурой. Он связывал тех двоих рядом с ним, выдающихся игроков, он сохранил их вместе».

«Они были едины, они работали вместе. Лично для меня работа в обороне, которую они проделывали, чтобы облегчить нам задачу, была сумасшедшей, выдающейся. На тренировках ему было очень трудно защищаться, так что я отдаю ему должное».

Ван Дейк добавил: «Но в данный момент я играю с потрясающими игроками, такими как Мохамед Салах, Алиссон Беккер и, конечно, не забуду Жоэля Матипа.

Очевидно, что сейчас он травмирован, но когда он пришел в клуб свободным агентом, то стал для него невероятным усилением. Это поколение, эта эра, в которую мы попали под руководством Юргена Клоппа, была удивительной эрой. Должны отдать должное каждому игроку, которые были частью этой эпохи».

Вирджила также попросили назвать самых сложных соперников, с которыми он сталкивался за свою карьеру.

32-летний футболист назвал четырех игроков: Лионеля Месси, Эрлинга Холанда, Серхио Агуэро и Оливье Жиру.