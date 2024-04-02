🎥 Клопп встретился с фанатом «Ливерпуля», которого в 2018 году избили болельщики «Ромы». Мужчина стал инвалидом

Многим фанатам «Ливерпуля» знакома история Шона Кокса. В 2018 году ирландский поклонник «красных» приехал на «Энфилд», чтобы посмотреть матч мерсисайдцев и «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов.

За час до игры Шона зверски избили фанаты римского клуба. Мужчина получил тяжелую травму головы, ему потребовалась срочная операция. Ирландец впал в кому на несколько месяцев. Некоторое время он провел в больнице Дублина, затем его перевезли в реабилитационный центр.

Клопп навещал Кокса и его родных в больнице, а футболисты «Ливерпуля» посвятили ирландцу победу над «Ромой» в ответной встрече команд.

С тех пор прошло почти 6 лет. Шон вновь прибыл на «Энфилд», чтобы увидеть, как его любимая команда обыгрывает «Брайтон».

После матча ирландца ждала теплая встреча с Юргеном Клоппом. Шон подготовил для тренера особый сюрприз – мужчина стоя поприветствовал немецкого специалиста. Встреча получилась очень трепетной, взгляните:

Этому миру нужно больше добра. И Клоппа.