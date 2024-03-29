Фанат попытался выведать у Клоппа новости о травмах в команде. Юрген не стал увиливать и честно поделился информацией

После наступления 2024 года «Ливерпуль» настигла эпидемия травм, что очень усложнило жизнь команде, борющейся за чемпионство Премьер-лиги. Однако Клопп и его подопечные смогли выйти из этого кризиса с высоко поднятой головой, а травмированные игроки постепенно возвращаются в строй.

Первый вопрос, который интересовал общественность после окончания международного перерыва, естественно, заключался в том, кто из футболистов готов к возвращению на поле. И Клоппу пришлось отвечать.

Первый апдейт по травмам главный тренер выдал в разговоре с фанатами, которые пришли на экскурсию в тренировочный центр «красных». Удачливые болельщики застали Юргена на поле, и он с легкостью поделился информацией.

По словам босса мерисисайдцев, Трент «все еще травмирован, но приближается к возвращению», Алиссону потребуется «две с половиной — три недели», Жота совсем скоро должен завершить процесс восстановления, а Матип начал беговые тренировки.

Информацию по остальным игрокам Клопп предоставил журналистам во время пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном»:

«С Роббо мы не спешим и двигаемся изо дня в день, так что посмотрим. Он не будет тренироваться сегодня, но все не так плохо.

Я не уверен, будет ли доступен Кертис [Джонс] в воскресенье, но он тренируется. У Ибу [Конате] был просто дополнительный день отдыха [в четверг], не о чем переживать.

С Дарвином Нуньесом все в порядке. Он проходил реабилитацию в течение недели, а в первый день тренировался частично, но теперь он работает со всеми».