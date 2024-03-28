«Мы достаточно хорошо знаем друг друга»: Келлехер – о преимуществах роли дублера Алиссона

Куивин Келлехер попал в систему «Ливерпуля» в 2015 году. За 9 лет ирландцу так и не удалось стать первым номером «красных», но с ролью дублера Алиссона Куивин справляется отлично.

Например, в недавнем финале Кубка лиги против «Челси» голкипер серьезно помог мерсисайдцам завоевать трофей.

Келлехер свою роль в команде принимает. В беседе с пресс-службой «Ливерпуля» Куивин рассказал о своих отношениях с Беккером:

«С Али всегда было очень хорошо. Мы играем вместе уже несколько лет, так что знаем друг друга достаточно хорошо. Он всегда рядом, всегда готов поддержать. Думаю, голкиперы всегда поддерживают того, кто сейчас играет в воротах.

Али, на мой взгляд, один из лучших в мире, один из лучших в истории. Как я уже сказал, я тренировался с ним много лет. Могу сказать, что возможность просто наблюдать за ним, за тем, что он делает в матчах, и за тем, как он справляется с разными ситуациями, вероятно, – самое лучшее для меня.

Возможность внимательно наблюдать за ним, а затем пытаться подражать ему и пытаться делать то, в чем он действительно хорош, – это здорово для меня. Я стараюсь усердно работать над этим и быть уверенным, что нахожусь в хорошей форме».

В этом сезоне из-за травмы Алиссона Келлехер провел больше матчей в Премьер-лиге, чем за всю свою карьеру.

В текущей кампании ирландец защищал ворота «красных» в 22-х играх во всех турнирах. Он пропустил 25 мячей, в пяти встречах его ворота остались «сухими».

Как вам игра Куивина в этом сезоне? Заметен ли прогресс?