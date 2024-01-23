Сыграет ли Тиаго за «Ливерпуль» в этом сезоне? Его контракт истекает летом

Тиаго последний раз выходил на поле 26 апреля 2023 года. Он заменил Хендерсона на 59-й минуте матча с «Вест Хэмом». А затем начались травмы.

При этом за время своего отсутствия испанец заработал примерно 7,5 млн фунтов стерлингов.

У Тиаго есть шанс вновь выйти на поле до конца сезона. Нил Джонс в своей колонке для CaughtOffside рассказал, что Алькантара планирует вернуться к командным тренировкам ориентировочно в следующем месяце.

Джонс утверждает, что полузащитник сможет провести несколько матчей за «Ливерпуль» ближе к концу сезона, но понятно, что его не стоит ждать в стартовом составе.

Как отмечает журналист, медицинский персонал мерсисайдцев будет вводить Тиаго в игру крайне осторожно – в его случае спешка несет огромные риски повторной травмы.

«Красные» также вряд ли предложат Алькантаре новый контракт, пишет Джонс. Вероятно, летом он покинет клуб. Соглашение Тиаго и «Ливерпуля» рассчитано до июня 2024 года.

Хотели бы вновь увидеть испанца на поле?