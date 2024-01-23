LFC 2020
Блог

Сыграет ли Тиаго за «Ливерпуль» в этом сезоне? Его контракт истекает летом

Ливерпуль Ливерпуль
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Тиаго последний раз выходил на поле 26 апреля 2023 года. Он заменил Хендерсона на 59-й минуте матча с «Вест Хэмом». А затем начались травмы.

При этом за время своего отсутствия испанец заработал примерно 7,5 млн фунтов стерлингов.

У Тиаго есть шанс вновь выйти на поле до конца сезона. Нил Джонс в своей колонке для CaughtOffside рассказал, что Алькантара планирует вернуться к командным тренировкам ориентировочно в следующем месяце.

Джонс утверждает, что полузащитник сможет провести несколько матчей за «Ливерпуль» ближе к концу сезона, но понятно, что его не стоит ждать в стартовом составе.

Как отмечает журналист, медицинский персонал мерсисайдцев будет вводить Тиаго в игру крайне осторожно – в его случае спешка несет огромные риски повторной травмы.

«Красные» также вряд ли предложат Алькантаре новый контракт, пишет Джонс. Вероятно, летом он покинет клуб. Соглашение Тиаго и «Ливерпуля» рассчитано до июня 2024 года.

Хотели бы вновь увидеть испанца на поле?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий