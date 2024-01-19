🤨 «Не верю, что Трент настолько плохо защищается». Кин раскритиковал игру Александер-Арнолда в обороне
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру в обороне защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда.
«Я не могу поверить в то, насколько плохо Трент Александер-Арнольд защищается. Удивительно, как много людей просто пробегают мимо него. Как будто он никогда раньше не играл на этой позиции», - заявил Кин.
Не все согласились с таким высказыванием.
💭 «Это говорит парень, критиковавший Де Хеа после отличных матчей, серьезно?»
💭 «У него нулевая мобильность».
💭 «Нет, эти байки о Тренте уже наскучили. Триппьер ужасен уже около двух месяцев, а Рис Джеймс постоянно получает травмы».
💭 «Его пройдет даже Питер Крауч».
💭 «Я люблю Кина, но здесь он ошибается».
Согласны с Роем?
Но в этом сезоне Трент хорош в обороне. Возможно это потому, что у него новая роль на поле и он чаще смещается в середину поля и мы не видим его огрехи в обороне? Не знаю.
Но в этом сезоне он на голову лучше любого из англичан на его позиции.
Учитывая то, что Уокеру и Триппьеру по 33 года, а Джеймс на больничной койке проводит больше, чем на поле, то Тренту равных нет.