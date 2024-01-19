🤨 «Не верю, что Трент настолько плохо защищается». Кин раскритиковал игру Александер-Арнолда в обороне

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру в обороне защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда.

«Я не могу поверить в то, насколько плохо Трент Александер-Арнольд защищается. Удивительно, как много людей просто пробегают мимо него. Как будто он никогда раньше не играл на этой позиции», - заявил Кин.

Не все согласились с таким высказыванием.

💭 «Это говорит парень, критиковавший Де Хеа после отличных матчей, серьезно?»

💭 «У него нулевая мобильность».

💭 «Нет, эти байки о Тренте уже наскучили. Триппьер ужасен уже около двух месяцев, а Рис Джеймс постоянно получает травмы».

💭 «Его пройдет даже Питер Крауч».

💭 «Я люблю Кина, но здесь он ошибается».

Согласны с Роем?