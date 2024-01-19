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🤨 «Не верю, что Трент настолько плохо защищается». Кин раскритиковал игру Александер-Арнолда в обороне

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Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру в обороне защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда.

«Я не могу поверить в то, насколько плохо Трент Александер-Арнольд защищается. Удивительно, как много людей просто пробегают мимо него. Как будто он никогда раньше не играл на этой позиции», - заявил Кин.

Не все согласились с таким высказыванием.

💭 «Это говорит парень, критиковавший Де Хеа после отличных матчей, серьезно?»

💭 «У него нулевая мобильность».

💭 «Нет, эти байки о Тренте уже наскучили. Триппьер ужасен уже около двух месяцев, а Рис Джеймс постоянно получает травмы».

💭 «Его пройдет даже Питер Крауч».

💭 «Я люблю Кина, но здесь он ошибается».

Согласны с Роем?

4 комментария
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С Кином я, обычно, соглашаюсь. Он хоть и резко, но очень прямо говорит некоторые вещи, о которых неудобно говорить другим.
Но в этом сезоне Трент хорош в обороне. Возможно это потому, что у него новая роль на поле и он чаще смещается в середину поля и мы не видим его огрехи в обороне? Не знаю.
Но в этом сезоне он на голову лучше любого из англичан на его позиции.
Учитывая то, что Уокеру и Триппьеру по 33 года, а Джеймс на больничной койке проводит больше, чем на поле, то Тренту равных нет.
+15
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+15
Не знаю, интуитивно кажется, что соотношение "созданные голы сопернику+предотвращенные голы в ворота Ливерпуля (а тут только с ленточки сколько выносов было)" к "голы в ворота Ливерпуля по вине Трента" будет примерно 9 к 1
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у бывших Скамов так плохо с Скамом, что делают хайп на Ливерпуле)
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Эти эксперты только и хейтят игроков Ливерпуля,оказывая давление на них. На всех фронтах стараются мешать на пути к чемпионству. Ну и судейство в первую очередь
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