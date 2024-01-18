«Не знаю, как мы смеем судить». Клопп прокомментировал возвращение Хендерсона в Европу

Во время пресс-конференции Юргена Клоппа спросили о том, что он думает о решении Джордана Хендерсона покинуть «Аль-Иттифак» спустя шесть месяцев после ухода из «Ливерпуля» и трансфере в «Аякс».

«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это самое главное для меня. Я не читаю эти истории. Люди критически относятся к его трансферу: сначала туда, а теперь обратно.

Не знаю, как мы смеем судить. У нас одна жизнь, и иногда ты принимаешь решения, а после их принятия все меняется. Когда я с ним разговаривал, он был на 99% настроен на футбол. Ему было куда развиваться, но он не критиковал [Саудовскую Аравию], а потом решил, что лучше вернуться к семье. «Аякс» − потрясающий клуб».

Согласившись перейти в «Аякс», Джордан Хендерсон серьезно потеряет в зарплате. Англичанин не смог адаптироваться к условиям Саудовской Аравии и устал от игры в местной лиге. По слухам экс-хавбек «Ливерпуля» потеряет часть полугодовой зарплаты за игру в «Аль-Иттифаке», за который он провел 19 матчей.