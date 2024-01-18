LFC 2020
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«Не знаю, как мы смеем судить». Клопп прокомментировал возвращение Хендерсона в Европу

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Во время пресс-конференции Юргена Клоппа спросили о том, что он думает о решении Джордана Хендерсона покинуть «Аль-Иттифак» спустя шесть месяцев после ухода из «Ливерпуля» и трансфере в «Аякс».

«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это самое главное для меня. Я не читаю эти истории. Люди критически относятся к его трансферу: сначала туда, а теперь обратно.

Не знаю, как мы смеем судить. У нас одна жизнь, и иногда ты принимаешь решения, а после их принятия все меняется. Когда я с ним разговаривал, он был на 99% настроен на футбол. Ему было куда развиваться, но он не критиковал [Саудовскую Аравию], а потом решил, что лучше вернуться к семье. «Аякс» − потрясающий клуб».

Согласившись перейти в «Аякс», Джордан Хендерсон серьезно потеряет в зарплате. Англичанин не смог адаптироваться к условиям Саудовской Аравии и устал от игры в местной лиге. По слухам экс-хавбек «Ливерпуля» потеряет часть полугодовой зарплаты за игру в «Аль-Иттифаке», за который он провел 19 матчей.

2 комментария
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Да просто он на евро хочет, а в Аравии он только деградирует .. Там только Криш развивается и рекорды бьёт 🤣
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Ответ newhood@icloud.com
Да просто он на евро хочет, а в Аравии он только деградирует .. Там только Криш развивается и рекорды бьёт 🤣
Роналду бьет рекорды куда бы он не пришел
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