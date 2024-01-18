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Попытка №2. Джеррард хочет заманить двух игроков «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» после ухода Хендерсона

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Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Футбол Футбол

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард собирается совершить новый набег на свой бывший клуб летом.

В прошлом году Джеррард, возглавив «Аль-Иттифак», неожиданно переманил к себе экс-капитана «красных» Джордана Хендерсона. Но по истечению полугода все пошло не по плану.

Хендерсону не понравилось выступать в Саудовской Аравии, и он вернулся в Европу, присоединившись к «Аяксу» по контракту на 18 месяцев. Тем временем Джеррард продлил контракт с «Иттифаком» до 2027 года, несмотря на то, что команда не выигрывает уже на протяжении двух месяцев.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, уход Хендерсона высвободил немного денег, которые можно будет потратить на новые трансферы. По его словам, Джеррард присматривается к другому полузащитнику «Ливерпуля».

«Иттфак» считает, что уход [Хендерсона] позволит им подписать нового игрока в январе. Они уже активно работают на местном рынке и все еще рассматривают аренду [Роберто] Фирмино и Жоты Невеша. Последний вариант более вероятен и достижим. Летом они постараются организовать трансферы и Тиаго Алькантары, и Жоэля Матипа».

Контракты обоих футболистов с «Ливерпулем» рассчитаны до лета 2024 года, так что, по идее, они могут переехать к Джеррарду в качестве свободных агентов. Однако есть вероятность, что «красные» предложат Матипу продлить соглашение, так как он выбыл до конца сезона, порвав кресты. О планах клуба относительно Тиаго, который с весны восстанавливается от травмы, пока ничего не известно.

4 комментария
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Тиаго потянет , будет меньше трамвироватся а Матип будет разрывать если свалит
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Ответ qvykwxkh28
Тиаго потянет , будет меньше трамвироватся а Матип будет разрывать если свалит
Там дворовой футбол, я смотрел,подкаты жесть с ногами отрывают мяч, Тьяго и неделю там не продержится без травм,на тренировке свои же оформят.
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Ответ qvykwxkh28
Тиаго потянет , будет меньше трамвироватся а Матип будет разрывать если свалит
Тиаго туда не поедет. Нафиг ему сельская лига. Барса уже много раз заявляла, что хочет его к себе. Таких креативщиков не так много на рынке.
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Ответ Юрий Балышев
Там дворовой футбол, я смотрел,подкаты жесть с ногами отрывают мяч, Тьяго и неделю там не продержится без травм,на тренировке свои же оформят.
тьяго бы в италию перейти, там медленнее футбол, может не так часто ломался бы.
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