Попытка №2. Джеррард хочет заманить двух игроков «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» после ухода Хендерсона

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард собирается совершить новый набег на свой бывший клуб летом.

В прошлом году Джеррард, возглавив «Аль-Иттифак», неожиданно переманил к себе экс-капитана «красных» Джордана Хендерсона. Но по истечению полугода все пошло не по плану.

Хендерсону не понравилось выступать в Саудовской Аравии, и он вернулся в Европу, присоединившись к «Аяксу» по контракту на 18 месяцев. Тем временем Джеррард продлил контракт с «Иттифаком» до 2027 года, несмотря на то, что команда не выигрывает уже на протяжении двух месяцев.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, уход Хендерсона высвободил немного денег, которые можно будет потратить на новые трансферы. По его словам, Джеррард присматривается к другому полузащитнику «Ливерпуля».

«Иттфак» считает, что уход [Хендерсона] позволит им подписать нового игрока в январе. Они уже активно работают на местном рынке и все еще рассматривают аренду [Роберто] Фирмино и Жоты Невеша. Последний вариант более вероятен и достижим. Летом они постараются организовать трансферы и Тиаго Алькантары, и Жоэля Матипа».

Контракты обоих футболистов с «Ливерпулем» рассчитаны до лета 2024 года, так что, по идее, они могут переехать к Джеррарду в качестве свободных агентов. Однако есть вероятность, что «красные» предложат Матипу продлить соглашение, так как он выбыл до конца сезона, порвав кресты. О планах клуба относительно Тиаго, который с весны восстанавливается от травмы, пока ничего не известно.