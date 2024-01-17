⚪ 🔴 «Here we go»! Джордан Хендерсон перешел в «Аякс»

Слухи оказались правдой - Джордан Хендерсон возвращается в Европу.

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о переходе.

«Джордан Хендерсон в «Аяксе»! Соглашение заключено прямо сейчас, бывший капитан «Ливерпуля» полетит в Амстердам уже сегодня.

Медицинские тесты будут проведены завтра», - написал Романо в соцсетях.

Хендерсон летом 2023 года перешел в саудовский «Аль-Иттифак». До этого полузащитник провел 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Джордан сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Детали соглашения с «Аяксом» неизвестны.