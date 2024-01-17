LFC 2020
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⚪ 🔴 «Here we go»! Джордан Хендерсон перешел в «Аякс»

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Фабрицио Романо
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Слухи оказались правдой - Джордан Хендерсон возвращается в Европу.

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о переходе.

«Джордан Хендерсон в «Аяксе»! Соглашение заключено прямо сейчас, бывший капитан «Ливерпуля» полетит в Амстердам уже сегодня.

Медицинские тесты будут проведены завтра», - написал Романо в соцсетях.

Хендерсон летом 2023 года перешел в саудовский «Аль-Иттифак». До этого полузащитник провел 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Джордан сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Детали соглашения с «Аяксом» неизвестны.

5 комментариев
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Удачи в новом клубе, надеюсь поможет Аяксу выбраться из болота
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Затестил невкусную арабскую кашу
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Правильно. Можно еще попылить в еролигах. Играть при пустых трибунах только ради бабок не каждому по сердцу.
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Он понял ,что с дровами в команде далеко не уедешь, даже если Стивен у руля, тем более говорят на тарабарском.
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Хендо, прошу как заклятого друга. Забери 10 Хагов!
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