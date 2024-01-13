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Японская связка мерсисайдцев. Эндо ассистировал Минамино в матче Кубка Азии

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Ватару Эндо вышел с капитанской повязкой на первый матч сборной Японии в Кубке Азии. «Синие самураи» играли против Вьетнама и смогли вырвать победу со счетом 4:2.

Японцы были абсолютными фаворитами этой встречи, но игра оказалась сложнее, чем ожидалось: к концу первого тайма Вьетнам вел со счетом 2:1.

Однако за несколько минут до перерыва Эндо объединился с бывшим нападающим «Ливерпуля» Такуми Минамино, и они помогли своей сборной сравнять счет.

Капитан получил мяч недалеко от штрафной и, сделав несколько касаний, прострелил на Минамино, прорвавшегося за спины защитников соперника.

Бывший нападающий «Ливерпуля» завершил атаку, четко положив мяч в дальний угол.

Для Минамин этот гол стал вторым в матче, а спустя несколько минут он добавил себе в копилку и результативную передачу, когда Япония повела со счетом 3:2 в компенсированное время.

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