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Будущее Хендерсона решится в ближайшие 48 часов. Есть два варианта с арендой

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Джордан Хендерсон еще не сообщил «Аль-Иттифаку», что хочет покинуть клуб.

Ожидается, что в ближайшие 48 часов состоятся переговоры со Стивеном Джеррардом и спортивным директором Марком Алленом. Позиция клуба остается прежней: они не хотят продавать или сдавать игрока в аренду.

Ранее Mirror сообщил, что «Аякс» близок к заключению сделки по аренде Джордана Хендерсона. Вчера также появилась информация об интересе «Ювентуса», готового подписать игрока на 18-месячную аренду.

Напомним, что в июле полузащитник подписал контракт с «Аль-Иттифаком».

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