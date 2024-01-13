Собослаи, Робертсон и другие. Когда вернутся в строй травмированные игроки «Ливерпуля»?

«Ливерпуль» серьезно пострадал от травм в последние несколько недель. Вполне вероятно, что на состоянии игроков сказался изнурительный график в зимний период: с начала декабря мерсисайдцы провели 11 матчей, при этом с августа по ноябрь их было 20.

В настоящее время «красные» наслаждаются коротким зимним перерывом, прежде чем вновь вступить в игру 21 января в матче Премьер-лиги против «Борнмута». Liverpool Echo оценил, сможет ли кто-то из травмированных игроков вернуться к первому матчу после паузы.

Доминик Собослаи

Венгерский полузащитник получил травму в первой игре 2024 года, но он уже приступил к беговым тренировкам на поле. В недавнем интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport, Доминик сказал, что «Ливерпуль» не будет торопить его возвращение, но скорее всего он будет полностью готов вскоре после перерыва.

Возможная дата возвращения: матч против «Фулхэма» (24 января).

Энди Робертсон

Робертсон успешно и с опережением сроков восстанавливается после перелома плеча, и недавно помощник Клоппа Пеп Лейндерс объявил, что на днях клуб оценит его состояние, и, если все будет хорошо, постепенно будет вводить его обратно в состав.

Возможная дата возвращения: конец января.

Трент Александер-Арнолд

Трент получил досадную травму во время победы над «Арсеналом» в Кубке Англии, и ему, по словам Лейндерса, понадобится несколько недель , чтобы снова прийти в форму.

Возможная дата возвращения: начало февраля.

Костас Цимикас

Греческий защитник на удивление быстро восстановился после перелома ключицы и также вернулся к тренировкам. Он должен присоединиться к команде примерно тогда же, когда и Робертсон.

Возможная дата возвращения: конец января.

Стефан Байчетич

Испанский полузащитник весь сезон борется с травмами, но он близок к восстановлению, и Лейндерс недавно намекнул, что Стефан вернется в строй в следующем месяце.

Возможная дата возвращения: конец февраля.

Тиаго Алькантара

Тиаго пока ни разу не появлялся на поле в этом сезоне из-за травмы бедра и все еще работает над тем, чтобы набрать форму, не рискуя рецидивом. Он должен вернуться в следующем месяце, если все пойдет хорошо.

Возможная дата возвращения: февраль.

Жоэль Матип

Матип порвал крестообразные связки в начале декабря и скорее всего уже не сможет сыграть за «Ливерпуль» до конца сезона. Учитывая, что его контракт заканчивается наступающим летом, кто знает, сыграет ли он еще на «Энфилде».

Возможная дата возвращения: неизвестно.

Чьего возвращения вы ждете больше всего?