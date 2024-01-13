LFC 2020
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Ван Дейка спросили о самых сложных соперниках-форвардах. С его топом трудно поспорить

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вот уже девять лет отдал английскому футболу. За это время он регулярно играл против лучших футболистов АПЛ. Поэтому у 32-летнего Ван Дейка точно было из кого выбирать, когда его спросили о самых сложных оппонентах.

На первом месте для нидерландца, вне сомнений, стоит Оливье Жиру, который наводил страх на всех защитников. Благо, что теперь он играет в Серии А.

Многие в АПЛ считают француза одним из самых недооцененных форвардов в истории АПЛ. Хотя он внес большой вклад в победу «Челси» в ЛЧ сезона-2020/21, хорош в сборной Франции и сейчас в «Милане».

Вот что сказал Вирджил ван Дейк в интервью France Football: «Я думаю, что Оливье Жиру − самый сложный соперник, против которого я играл. Каждый раз, когда тебе кажется, что ты контролируешь его, что он хорошо виден тебе, он всегда умудряется тем или иным способом забить. Он часто забивал мне головой, ногой, коленом».

Кроме этого защитник назвал еще трех человек − экс-звезду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, нынешнюю звезду «Сити» Эрлинга Холанда и лидера «Арсенала» Габриэла Жезуса.

Двое из трех имеют схожий профиль, а вот норвежец явно выделяется из этого списка. Ван Дейк не стал объяснять свой выбор, просто сказав, что «они делают все наши матчи очень сложными».

5 комментариев
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Вспомнилось, что Тьерри Анри назвал Ледли Кинга единственным защитником, способным регулярно чисто отбирать у него мяч.
+2
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+2
Ответ The Viewer
Вспомнилось, что Тьерри Анри назвал Ледли Кинга единственным защитником, способным регулярно чисто отбирать у него мяч.
Помню, как Шкртел регулярно съедал Дрогба, но когда Шкртела не было Дрогба всегда забивал Ливерпулю один-два гола
+3
-1
+2
Когда это Жесус лидером успел стать?
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Ответ ibar
Когда это Жесус лидером успел стать?
Видимо в лазарете. Хотя там безусловный лидер это Парти. )
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