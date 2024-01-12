У 7 игроков «Ливерпуля» контракты заканчиваются менее чем через 18 месяцев

«Ливерпуль» обновляет состав, ожидается, что этим летом клуб покинет ряд игроков.

Сразу у семи футболистов контракты с «красными» истекут к концу сезона 2024/25.

Давайте посмотрим, кто может уйти из клуба в ближайшее время:

Тиаго Алькантара

Карьера Тьяго в «Ливерпуле» была разрушена из-за травм, и испанец уйдет летом после того, как не смог сыграть ни одного матча в этом сезоне.

Адриан

37-летний вратарь был надежной опорой для «красных», но он готов покинуть «Энфилд» в конце кампании 2023/24.

Жоэль Матип

Матип, у которого летом тоже истекает контракт, вероятно, сыграл свой последний матч за «Ливерпуль» после того, как в конце сезона получил травму передней крестообразной связки.

Вирджил ван Дейк

Контракт Ван Дейка на «Энфилде» истекает летом 2025 года, но все стороны, похоже, заинтересованы в продлении еще как минимум на несколько лет.

Мохамед Салах

У Салаха осталось 18 месяцев по контракту с «Ливерпулем», и ни для кого не секрет, что этим летом египтянин переедет в Саудовскую Аравию.

Трент Александр-Арнолд

Трент — это «Ливерпуль» во всех отношениях, и это только вопрос времени, когда защитник и клуб придут к соглашению по новому контракту.

Натаниэль Филлипс

Филлипс хорошо справился с ролью центрального защитника во время эпидемии травм в «Ливерпуле», но ясно, что у 26-летнего защитника нет будущего на «Энфилде».