LFC 2020
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У 7 игроков «Ливерпуля» контракты заканчиваются менее чем через 18 месяцев

Адриан Адриан
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Жоэль Матип Жоэль Матип
Мохамед Салах Мохамед Салах
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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«Ливерпуль» обновляет состав, ожидается, что этим летом клуб покинет ряд игроков.

Сразу у семи футболистов контракты с «красными» истекут к концу сезона 2024/25.

Давайте посмотрим, кто может уйти из клуба в ближайшее время:

Тиаго Алькантара

Карьера Тьяго в «Ливерпуле» была разрушена из-за травм, и испанец уйдет летом после того, как не смог сыграть ни одного матча в этом сезоне.

Адриан

37-летний вратарь был надежной опорой для «красных», но он готов покинуть «Энфилд» в конце кампании 2023/24.

Жоэль Матип

Матип, у которого летом тоже истекает контракт, вероятно, сыграл свой последний матч за «Ливерпуль» после того, как в конце сезона получил травму передней крестообразной связки.

Вирджил ван Дейк

Контракт Ван Дейка на «Энфилде» истекает летом 2025 года, но все стороны, похоже, заинтересованы в продлении еще как минимум на несколько лет.

Мохамед Салах

У Салаха осталось 18 месяцев по контракту с «Ливерпулем», и ни для кого не секрет, что этим летом египтянин переедет в Саудовскую Аравию.

Трент Александр-Арнолд

Трент — это «Ливерпуль» во всех отношениях, и это только вопрос времени, когда защитник и клуб придут к соглашению по новому контракту.

Натаниэль Филлипс

Филлипс хорошо справился с ролью центрального защитника во время эпидемии травм в «Ливерпуле», но ясно, что у 26-летнего защитника нет будущего на «Энфилде».

5 комментариев
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Вы что такое пишете ?, Салах остается
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Мне кажется, Салах достаточно адекватный и амбициозный парень и понимает что денег которые он может заработать за пару тройку лет в Ливерпуле и так хватит не на одно поколение, но при этом понимает что данная команда и выиграть что то может(апл или лч)
Поэтому я ставлю что на то, что он не уйдет)
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"У Салаха осталось 18 месяцев по контракту с «Ливерпулем», и ни для кого не секрет, что этим летом египтянин переедет в Саудовскую Аравию."
Самое спорное заявление.)
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Адриан был надёжной опорой)))) Что то не помню особо его спасений, помню матч в ЛЧ с Атлетико
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