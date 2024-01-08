«Для меня этого не существует». Клопп отреагировал на слухи о желании Хендерсона вернуться в АПЛ

Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении Джордана Хендерсона в «Ливерпуль».

Недавно появилась информация, что англичанин хочет вернуться в АПЛ, после неудачного переезда в Саудовскую Аравию, где футболист, как сообщается, «разочарован климатом и посещаемостью».

«Хендерсон провел пресс-конференцию и сказал это? Ах, это только слухи! Это означает, что для меня этого не существует.

Он мне не звонил! Вообще-то мы недавно общались, но не об этом. Так что мне нечего сказать», - заявил Клопп.

Напомним, что летом Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак». Команда не выигрывает уже восемь матчей - с октября.