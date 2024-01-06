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«Осталось недолго». Цимикас порадовал болельщиков «Ливерпуля» фото с тренировки

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Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Рвется на поле.

В прошлом месяце Костас Цимикас после столкновения с Юргеном Клоппом получил травму ключицы. Причем немец не раз повторил, что грек выбыл надолго.

Врачи подтверждали, что левый защитник пропустит около двух месяцев, а по некоторым данным, и вовсе завершил сезон.

Однако Цимикас настолько хочет вернуться на поле, что его восстановление идет гораздо быстрее. Менее чем через две недели после получения травмы он уже тренируется на траве. Это еще не работа с мячом, но все же сроки впечатляют.

«Осталось совсем немного!» − написал Цимикас и выложил фото с тренировки.

2 комментария
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рад за Цими, пусть возвращается скорее, но травму все же он получил после столкновения с Сакой
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когда Робо возвращается?
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