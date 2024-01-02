Дебютировал вместе с Трентом, но сейчас без команды. Экс-игрока «Ливерпуля» в декабре выгнали из «Рединга»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд дебютировал за клуб в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма» 25 октября 2016 года. Тогда дубль сделал Дэниэл Старридж, а за «шпор» с пенальти забил Винсент Янссен.

Тогда Трент отбегал 68 минут и его заменил Натаниэль Клайн. С тех пор Александер-Арнольд провел практически 300 матчей за «Ливерпуль».

Вместе с ним в старте вышел другой молодой игрок − Ови Эджариа. На тот момент ему повезло больше, ведь он провел на поле все 90 минут. Дебютировал он на игру ранее, когда вышел на замену в домашнем матче против «Дерби».

Хавбек, которого воспитала академия «Арсенала», в том сезоне провел всего восемь матчей. Последняя игра за «Ливерпуль» у Эджарии случилась в Кубке Англии против «Вулверхэмптона» − 28 января 2017 года.

После этого его отправили в аренду в «Сандерленд», вылетевший по итогам сезона в третий дивизион, а затем он провел 28 матчей за «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. В декабре 2018 года аренду досрочно прервали и 2019 год Ови Эджариа начал игроком «Рединга». После остановки чемпионата из-за коронавируса в 2020 году англичанина выкупили за 3,5 млн фунтов.

Хабвеку дали четырехлетний контракт с зарплатой 650 тысяч фунтов в год. Кажется, что карьеру игроку сломала серьезная травма (из-за нее он пропустил целый сезон), но не обошлось без серьезного снижения требований к себе. Когда Эджариа оправился от повреждения, его отношение к делу раскритиковал главный тренер «Рединга» Рубен Сельес.

«Жду, когда он наберет форму и сможет играть в матчах. Тогда я приму по нему решение. Ему нужно показать себя с лучшей стороны. Сейчас он не травмирован, а набирает форму, чтобы иметь возможность играть. Он должен показать, что хочет играть за нас и полностью готов».

Похоже, что не получилось ни первого, ни второго. Ови отправили в U21, чтобы через молодежную команду он вернул прежнюю форму. Однако в декабре 2023 года «Рединг» тихо разорвал контракт с игроком.

Договор действовал до лета 2024 года, а клуб выпустил следующее заявление: травмы и проблемы с физической формой не позволяют играть в первой команде, а клуб хочет сократить расходы.

Последний раз Ови Эджариа выходил на поле в ноябре 2022 года. Сейчас он активно ищет новый клуб.