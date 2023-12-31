В 2023 году Салах стал лучшим ассистентом среди игроков из топ-5 лиг. Преследователи отстают от Мо на две голевые

В сентября The Athletic сообщил, что саудовский «Аль-Иттихада» предлагал «Ливерпулю» 150 млн фунтов стерлинга за Салаха. Мерсисайдцы тогда ответили отказом, что не понравилось некоторым поклонникам клуба.

Среди фанатов звучало мнение о том, что Мо потерял свою прежнюю форму, потому с ним следовало расстаться, а заработанные с продажи деньги можно было бы выгодно вложить в новые трансферы, усилив команду. Но Салах своей игрой доказал, что все еще крайне важен для «Ливерпуля».

В уходящем 2023 году Мохамед стал лучшим по голевым передачам среди футболистов из топ-5 европейских чемпионатов. Фараон записал на свой счет 15 ассистов. Следом за египтянином идут Виртц, Брандт и Гризманн – у всех по 13 голевых за год.

В Премьер-лиге Салах тоже отметился. Только Мо и Уоткинс забили больше 20-ти голов и сделали больше 10-ти ассистов в АПЛ в календарном 2023 году. На счету фараона – 23 мяча и 11 голевых в 38-ми матчах английского первенства.

Пусть в 2024 году Салах продолжит радовать фанатов своей результативностью!