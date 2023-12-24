Клопп назвал нападающего «Вест Хэма» своим любимым игроком вне «Ливерпуля». Спортдир «молотобойцев» Марк Нобл ответил на заявление Юргена

На прошлой неделе Юрген Клопп назвал Джеррода Боуэна своим любимым игроком, помимо своих подопечных в «Ливерпуле».

Перед матчем «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» главный тренер мерсисайдцев сказал:

«Должен признать, Дэвид Мойес проделал невероятную работу. Они вновь хорошо выступают в Европе, и это производит впечатление. И это несмотря на травмы. Они играют без Антонио, поэтому Боуэну приходится действовать на позиции нападающего. Должен признать, он, наверное, мой любимый игрок помимо всех моих собственных игроков. Это замечательно, что он делает и как он вырос».

Слова Клоппа наделали шума в информационном пространстве. За комментарием журналисты отправились к легендарному игроку, а ныне спортивному директору «молотобойцев» Марку Ноблу. Его спросили, не переживает ли он за будущее Боуэна в команде после публичного выражения интереса со стороны Клоппа.

«Честно говоря, меня это не беспокоит, потому что месяц назад он подписал с нами новый долгосрочный контракт, — сказал он TNT Sports. — Я думаю, что «Ливерпуль» и Юрген всегда были большими поклонниками Джеррода, учитывая то, как Юрген расставляет свои команды и как он играет».

Считаете ли вы Боуэна идеальным игроком для «Ливерпуля», который может изменить динамику в атаке команды?