Вирджил ван Дейк собрал свой идеальный состав для игры 5 на 5: здесь всего 2 игрока «Ливерпуля», Месси и Роналдо🔥

Капитан «Ливерпуля» про себя тоже не забыл.

Голландского защитника попросили собрать Ultimate состав из 5 футболистов. Оборону он оставил себе и одноклубнику Алиссону, а вот атаку доверил южноамериканскому три Роналдо-Роналдиньо-Месси.

Ван Дейк недавно занял 44-е место в списке 100 лучших футболистов 2023 года по версии The Guardian.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.