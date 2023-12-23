Вирджил ван Дейк собрал свой идеальный состав для игры 5 на 5: здесь всего 2 игрока «Ливерпуля», Месси и Роналдо🔥
Капитан «Ливерпуля» про себя тоже не забыл.
Голландского защитника попросили собрать Ultimate состав из 5 футболистов. Оборону он оставил себе и одноклубнику Алиссону, а вот атаку доверил южноамериканскому три Роналдо-Роналдиньо-Месси.
Ван Дейк недавно занял 44-е место в списке 100 лучших футболистов 2023 года по версии The Guardian.
Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.