«Он может встать в один ряд с Кавани и Суаресом»: Агуэро сделал большой комплимент Нуньесу

Дарвин Нуньес заслужил похвалу от легенды «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Слова аргентинца приводит One Football:

«Дарвин в отличной форме. Он на пути к тому, чтобы войти в число лучших уругвайских нападающих в истории. Он может встать в один ряд с Кавани и Суаресом».

Суарес точно не будет спорить с Куном. Луис считает Дарвина «одной из лучших «девяток» в мире», а Нуньес признает, что ровняется на экс-звезду «Барсы».

Нападающий «Ливерпуля» в этом сезоне провел за «красных» 24 матча во всех турнирах. На счету уругвайца – 7 голов и 7 ассистов. Сейчас Дарвин переживает трудный этап, он не забивает уже в 10-ти клубных матчах подряд.

Согласны с мнением Агуэро? Нуньес способен войти в историю уругвайского футбола?