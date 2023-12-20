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«Он может встать в один ряд с Кавани и Суаресом»: Агуэро сделал большой комплимент Нуньесу

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Дарвин Нуньес заслужил похвалу от легенды «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Слова аргентинца приводит One Football:

«Дарвин в отличной форме. Он на пути к тому, чтобы войти в число лучших уругвайских нападающих в истории. Он может встать в один ряд с Кавани и Суаресом».

Суарес точно не будет спорить с Куном. Луис считает Дарвина «одной из лучших «девяток» в мире», а Нуньес признает, что ровняется на экс-звезду «Барсы».

Нападающий «Ливерпуля» в этом сезоне провел за «красных» 24 матча во всех турнирах. На счету уругвайца – 7 голов и 7 ассистов. Сейчас Дарвин переживает трудный этап, он не забивает уже в 10-ти клубных матчах подряд.

Согласны с мнением Агуэро? Нуньес способен войти в историю уругвайского футбола?

2 комментария
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Да, как только прорвет, его бурно кипящую латиноамериканскую кровь будет не остановить. Вопрос только в том, сможет ли он психологически выйти на нужный рубеж, чтобы эта внутренняя плотина наконец обрушилась.
+3
0
+3
Ответ iShams10
Да, как только прорвет, его бурно кипящую латиноамериканскую кровь будет не остановить. Вопрос только в том, сможет ли он психологически выйти на нужный рубеж, чтобы эта внутренняя плотина наконец обрушилась.
Мне тоже кажется дело в основном в психологии
В сборной забивает плюс минус стабильно
Думал под футбол Клоппа не особо подойдет, но вроде вписывается
Ему бы реализовать моменты и цены бы не было
+2
0
+2
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