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📸🎥 Клопп со своими подопечными посетил детскую больницу в Ливерпуле. Такие визиты – ежегодная традиция клуба

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Каждый год в преддверии Рождества представители «Ливерпуля» посещают детскую больницу Alder Hey, чтобы встретиться с юным пациентами, их семьями и медицинским персоналом.

«Парни [игроки «Ливерпуля»] хотят быть здесь. Парни чувствуют влияние, которое они оказывают, когда приезжают сюда. Некоторые дети, может быть, слишком малы, но через несколько лет, когда родители покажут им фото с сегодняшнего дня, они будут счастливы», – поделился эмоциями с пресс-службой клуба Клопп.

Джилл Кеннеди, представитель больницы, поблагодарила «красных»:

«Визит «Ливерпуля» – это всегда особенный день в Alder Hey. В рамках нашей рождественской традиции мы приветствовали в наших стенах тренера и игроков «Ливерпуля». Они подарили по-настоящему особенные воспоминания нашим детям, семьям и нашему персоналу.

Находиться в больнице во время Рождества может быть трудно для наших детей и их родных, но возможность встретиться со своими футбольными героями — это сбывшаяся мечта, которая действительно поднимает ребятам настроение. Мы не можем в полной мере отблагодарить «Ливерпуль» за их постоянную поддержку».

«Все эти дети сейчас переживают тяжелые времена. Дни, недели, месяцы... Они не представляют, вернутся ли домой к Рождеству. Знаете, немного с ними поболтать, подарить особенный день или год – это замечательно. Мне правда нравится находиться здесь», – рассказал Ван Дейк.

Еще немного фотографий.

«Ливерпуль» опубликовал трогательное видео о посещении больницы.

«Ливерпуль» заботится о своих фанатах. Не так давно «красные» пригласили на базу клуба 12-летнего Дайре Гормана – мальчика с редким заболеванием, из-за которого парнишка вынужден передвигаться с помощью инвалидного кресла.

Спасибо команде за детские улыбки.

1 комментарий
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Что говорить, большие молодцы, очень трогательные фото
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