«Мы обязаны перенести это в следующие игры». Алиссон нашел два позитивных момента в неудовлетворительной ничьей против «МЮ»

В воскресенье «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), впервые за 35 матчей покинув поле без гола. Но Алиссон нашел положительные моменты в игре команды, несмотря на неудовлетворительный результат.

«Мы не пропустили — это позитивный аспект сегодняшнего дня. Мы можем многое вынести из этого выступления, но я думаю, что лучшим моментом была игра «на ноль». Не только потому, что я вратарь и люблю так завершать матчи, но и из-за того, как команда защищалась.

Тренер говорил, что сегодня для нас очень важен контрпрессинг. Я думаю, что команда хорошо проявила себя в этом: когда мы теряли мяч, все сразу же старались забрать его обратно. В основном это было в первом тайме, в начале игры, на первой минуте у нас уже были моменты, угловой. Сегодня было действительно важно заметить, насколько приятно чувствуешь себя, когда делаешь все правильно. Мы обязаны перенести это в следующие игры».

В этом сезоне у «красных» самая надежная защита (наравне с «Арсеналом»): в лиге они пропустили всего 15 голов в 17 матчах. Алиссон сыграл в этом огромную, если не главную роль, об этом уже не раз говорил Клопп. Например, в матче с «Манчестер Юнайтед» он сделал решающий сейв после удара Расмуса Хейлунда.