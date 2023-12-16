«Буду в огне и подожгу партнеров»: послание Алиссона игрокам «МЮ» перед дерби

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» разобрал «Манчестер Юнайтед» 7:0 на «Энфилде». К середине декабря-2023 «МЮ» не сильно изменился: вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Англии и продолжает оступаться против небольших клубов. Поползли инсайды о новом тренере.

В общем, в «МЮ» наверняка проблемы с моральным духом перед дерби. Однако Алиссон уверен, что у игроков Тен Хага будет особый настрой на игру с «Ливерпулем»:

«Я буду в огне, чтобы добиться победы и постараюсь поджечь партнеров.

Я играл против «Ливерпуля» на «Энфилде» и знаю, насколько сильной может быть эта команда. Как футболист, как элитный спортсмен, вы будете стараться использовать это для мотивации.

Я не так много знаю об игроках «Ман Юнайтед», поэтому не предположу, что они собираются делать, но я уверен, что они приедут сюда, чтобы попытаться добиться результата».