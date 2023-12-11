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Клопп осыпал Алиссона комплиментами. Юрген провел забавную параллель между Беккером и Салахом

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В субботу «Ливерпуль» организовал фантастический очередной камбэк в матче против «Кристал Пэлас». К середине второго тайма мерсисайдцы проигрывали 0:1, но потом Салах забил с ассиста Кертиса Джонса, а вышедший со скамейки Харви Эллиотт принес команде победу голом на 91-й минуте.

Все это было бы невозможно без Алиссона, вернувшегося в ворота после небольшой травмы, из-за которой он был вынужден пропустить три последних матча. Бразилец совершил три великолепных сейва и не позволил соперникам вырваться вперед.

После матча Юрген Клопп трогательно и с присущим ему юмором отблагодарил голкипера:

«Я никогда не буду скрывать, как сильно люблю и уважаю этого человека. Сегодня Мо Салах забил свой 200-й гол, а Али, возможно, в 200-й раз спас наши задницы.

Это просто исключительный случай. Он исключительный человек, исключительный игрок, и сегодня он очень помог нам».

Действительно, сложно представить, каким бы был «Ливерпуль» без Алиссона.

2 комментария
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свой Ван Дер Сар для Ливерпуля
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Реально, вклад Алиссона в успехи Ливерпуля не меньше, чем у Салаха.
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