LFC 2020
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Салах вошел в шорт-лист из трех претендентов на премию «Игрок года в Африке»

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Мохамед Салах вошел в шорт-лист из трех претендентов на звание лучшего игрока Африки по итогам 2023 года.

За награду Салах будет бороться против марокканца из «ПСЖ» Ашрафа Хакими и нападающего «Наполи» из Нигерии Виктора Осимхена.

Лидер «Ливерпуля» продолжает показывать невероятную статистику и в этом сезоне: на его счету 13 голов и 6 результативных передач за «красных».

Салах завоевал две (2017, 2018) из последних четырех наград Лучшему игроку Африки, а Садио Мане опередил его в 2019 и 2022 годах.

1 комментарий
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Эх... нету больше не мане, не кулибали, не обамеянга...
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