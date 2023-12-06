Салах вошел в шорт-лист из трех претендентов на премию «Игрок года в Африке»

Мохамед Салах вошел в шорт-лист из трех претендентов на звание лучшего игрока Африки по итогам 2023 года.

За награду Салах будет бороться против марокканца из «ПСЖ» Ашрафа Хакими и нападающего «Наполи» из Нигерии Виктора Осимхена.

Лидер «Ливерпуля» продолжает показывать невероятную статистику и в этом сезоне: на его счету 13 голов и 6 результативных передач за «красных».

Салах завоевал две (2017, 2018) из последних четырех наград Лучшему игроку Африки, а Садио Мане опередил его в 2019 и 2022 годах.