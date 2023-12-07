Фанаты «Шеффилда» скандировали нелицеприятные заряды о «Ливерпуле». Замолчать болельщиков заставил игрок их команды

В 15-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Шеффилд Юнайтед». Конечно, не обошлось без громких историй. Тренер соперника убежден, что судья помог «красным» победить. Крис Уайлдер даже назвал два конкретных эпизода.

В центре другого яркого момента оказался Джек Робинсон. Как пишет Liverpool Echo, защитник «Шеффилда» услышал, как трибуны его команды скандируют Feed the Scousers (дословно – «накормите скаузеров»). Этот заряд также очень любят поклонники «Манчестер Юнайтед».

Робинсон одной фразой ответил на крики фанатов «Шеффилда»: «Я скаузер!»

Тут надо сказать, что уроженец Уоррингтона прошел школу «Ливерпуля». Защитник попал в систему клуба в 2002 году, когда ему было 9 лет.

Робинсон выступал за молодежку «красных» до 2012 года. Он успел сыграть и за основу – 11 матчей во всех турнирах.

Здорово, что Джек помнит корни.