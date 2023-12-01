LFC 2020
Блог

Два игрока ЛАСК хотели заполучить футболку Салаха после матча Лиги Европы. Мо красиво вышел из ситуации

Ливерпуль Ливерпуль
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
ЛАСК ЛАСК
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Мозес Усор Мозес Усор
Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Мо Салах по-джентельменски разрулил неудобную ситуацию после победы «Ливерпуля» над ЛАСК со счетом 4:0 в Лиге Европы.

В матче египтянин забил свой 199-й гол за «красных», реализовав пенальти в начале второго тайма, а через несколько минут покинул поле, уступив Кертису Джонсу. После финального свистка нападающий вновь вышел на поле, чтобы отпраздновать победу и поблагодарить болельщиков, и в этот момент его настигли два игрока австрийского клуба.

Сначала к Мо подошел 21-летний полузащитник Мозес Усор и попросил подарить ему футболку. Салах с улыбкой согласился, но, как только египтянин начал снимать куртку, чтобы отдать свою майку, он заметил еще одного игрока ЛАСК, который находился за камерой.

Нападающий «Ливерпуля» не отказал и второму сопернику, быстро найдя решение. В трансляцию попал момент, как Салах крикнул ему: «Я дам тебе вторую внутри».

Мо осчастливил всех!

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Внутри помещения?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий