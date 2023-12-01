Два игрока ЛАСК хотели заполучить футболку Салаха после матча Лиги Европы. Мо красиво вышел из ситуации

Мо Салах по-джентельменски разрулил неудобную ситуацию после победы «Ливерпуля» над ЛАСК со счетом 4:0 в Лиге Европы.

В матче египтянин забил свой 199-й гол за «красных», реализовав пенальти в начале второго тайма, а через несколько минут покинул поле, уступив Кертису Джонсу. После финального свистка нападающий вновь вышел на поле, чтобы отпраздновать победу и поблагодарить болельщиков, и в этот момент его настигли два игрока австрийского клуба.

Сначала к Мо подошел 21-летний полузащитник Мозес Усор и попросил подарить ему футболку. Салах с улыбкой согласился, но, как только египтянин начал снимать куртку, чтобы отдать свою майку, он заметил еще одного игрока ЛАСК, который находился за камерой.

Нападающий «Ливерпуля» не отказал и второму сопернику, быстро найдя решение. В трансляцию попал момент, как Салах крикнул ему: «Я дам тебе вторую внутри».

Мо осчастливил всех!