Тиаго Алькантара теперь многодетный отец🐣

Тиаго Алькантара стал отцом в третий раз! У футболиста «Ливерпуля» и его супруги Хулии Вигас родилась дочь Адриана.

Тиаго познакомился с Хулией Вигас в 2012 году, когда он играл за «Барселону». Пара связала себя узами брака в 2015 году. Тиаго и Хуля воспитывают двоих детей – 6-летнего сына Габриэля и 4-летнюю дочь Сиену.

33-летнияя Хулия – влиятельный блогер, фитнес-активистка и любительница моды. Девушка родилась и выросла в Барселоне.