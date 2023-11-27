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Тиаго Алькантара теперь многодетный отец🐣

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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Тиаго Алькантара стал отцом в третий раз! У футболиста «Ливерпуля» и его супруги Хулии Вигас родилась дочь Адриана.

Тиаго познакомился с Хулией Вигас в 2012 году, когда он играл за «Барселону». Пара связала себя узами брака в 2015 году. Тиаго и Хуля воспитывают двоих детей – 6-летнего сына Габриэля и 4-летнюю дочь Сиену.

33-летнияя Хулия – влиятельный блогер, фитнес-активистка и любительница моды. Девушка родилась и выросла в Барселоне.

 

1 комментарий
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az za
понятно теперь почему он а
вполноги играл 9 мес назад))
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