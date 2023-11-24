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«Я не мог держать глаза открытыми». Мак Аллистер рассказал, каково играть в утреннем матче после международного перерыва

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Ничего хорошего.

Алексис Мак Аллистер рассказал о сложностях, возникающих из-за раннего начала игр, в особенности после международного перерыва. По его словам, он чуть не заснул во время подготовки к встрече с «Манчестер Сити» (1:1).

«Ливерпулю» действительно страшно не везет с расписанием. В этом сезоне все игры после международного перерыва начинались в первой половине дня, а с сезона 19/20 таких матчей было аж восемь, что значительно больше, чем у других клубов.

Мак Аллистер был одним из четырех игроков «красных», которые участвовали в отборочных матчах чемпионата мира в Южной Америке в ночь со вторника на среду по британскому времени. После матча их ждал многочасовой перелет в Англию, и такой напряженный график не мог не повлиять на футболистов.

После игры с «Сити» Мак Аллистер сказал:

«Если честно, так играть очень сложно. Вчера (в пятницу) у нас было собрание, где мы обсуждали «Манчестер Сити» и то, как мы хотим играть. Я просто не мог держать глаза открытыми.

Это очень тяжело. Смена часовых поясов, джетлаг, долгий переезд, но что есть, то есть. Нам нравится играть в футбол, мы хотим побеждать, и именно поэтому мы сделали все возможное (в матче против «Сити»)».

В том матче Алексис вышел в стартовом составе и отыграл почти всю встречу — Ватару Эндо заменил его на 85-й минуте.

2 комментария

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Андрей Andrey
полусонный Ливерпуль еще умудрился сыграть в ничью с отдохнувшим Сити. Многие игроки Как Эдерсон или Холланд не играли за свои сборные.
+24
-1
+23
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ancora85
Ответ Андрей Andrey
полусонный Ливерпуль еще умудрился сыграть в ничью с отдохнувшим Сити. Многие игроки Как Эдерсон или Холланд не играли за свои сборные.
Эдерсон, Холланд и еще Аке. Все не играли за сборные, и чудесным образом вернулись здоровыми к матчу.)))
+15
0
+15
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