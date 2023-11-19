«Одна из лучших «девяток» в мире». Суарес отвесил мощный комплимент Дарвину Нуньесу

Дарвин Нуньес блистал в сборной Уругвая во время международного перерыва. Нападающий забил в ворота Аргентины (2:0), а после оформил дубль в матче против Боливии (3:0).

В последней игре Нуньес покинул поле на 73-й минуте, и вместо него вышел Луис Суарес.

В послематчевом интервью для ESPN Uruguay легендарный уругваец лестно отозвался об успехах Дарвина:

«Я выполняю роль, которая делает меня очень счастливым, я пытаюсь помочь всем, чем могу. Я второй номер для одной из лучших «девяток» в мире — Дарвина Нуньеса. Мы должны извлекать из этого выгоду и получать удовольствие. А от меня требуется лишь внести свой посильный вклад».

На днях Дарвин говорил, что он берет пример с Суареса и счастлив быть рядом с легендой уругвайской сборной и «Ливерпуля».

Обменялись комплиментами 😊