🤩 «Это нечто особенное и приятное». Дарвин Нуньес признался, что берет пример с Луиса Суареса

Дарвин Нуньес на прошлой неделе забил второй гол сборной Уругвая в матче с Аргентиной, добыв важнейшую победу «небесно-голубым» в отборе на ЧМ.

Нападающий «Ливерпуля» объяснил, почему отпраздновал гол с Луисом Суаресом, который был на скамейке запасных.

«Празднование с Луисом - это нечто особенное и приятное. Это девятка сборной Уругвая. Тот, кто вошел в историю. Я всегда стараюсь брать с него пример.

Луис очень важен для нашего коллектива. У него большой опыт выступлений в национальной команде. Приятно, что он здесь, и вносит свой вклад в молодых парней, которые учатся у него», - заявил Дарвин Нуньес.

Напомним, что на счету Луиса Суареса 82 гола за «Ливерпуль» и 62 мяча за сборную Уругвая.