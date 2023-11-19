LFC 2020
Блог

🤩 «Это нечто особенное и приятное». Дарвин Нуньес признался, что берет пример с Луиса Суареса

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Луис Суарес Луис Суарес
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Футбол Футбол

Дарвин Нуньес на прошлой неделе забил второй гол сборной Уругвая в матче с Аргентиной, добыв важнейшую победу «небесно-голубым» в отборе на ЧМ.

Нападающий «Ливерпуля» объяснил, почему отпраздновал гол с Луисом Суаресом, который был на скамейке запасных.

«Празднование с Луисом - это нечто особенное и приятное. Это девятка сборной Уругвая. Тот, кто вошел в историю. Я всегда стараюсь брать с него пример.

Луис очень важен для нашего коллектива. У него большой опыт выступлений в национальной команде. Приятно, что он здесь, и вносит свой вклад в молодых парней, которые учатся у него», - заявил Дарвин Нуньес.

Напомним, что на счету Луиса Суареса 82 гола за «Ливерпуль» и 62 мяча за сборную Уругвая.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий