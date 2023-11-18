«Я сам прошел это под руководством Брендана Роджерса». Джеррад объяснил, почему он настаивал на трансфере Хендерсона

Прошедшим летом Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в Саудовской Аравии, и первым делом он подписал Джордана Хендерсона, который на тот момент был игроком «Ливерпуля».

В интервью для сайта саудовской лиги легендарный полузащитник «красных» объяснил, почему он настаивал на переходе Хендо.

«Когда ты тренер, ты хочешь, чтобы игроки, в некоторой степени были продолжением штаба. Тебе нужны футболисты, которые могут реализовывать тренерские идеи во время игры, видеть, как партнерам стоит расположиться, способные принимать решения на поле.

Между мной и Джорданом есть доверие. Мы играли вместе, и он по-прежнему фантастический игрок, фантастический человек. Для нас его подписание было ключевым и очень важным, и я думаю, что многие другие трансферы произошли благодаря согласию Джордана приехать сюда.

Я думаю, он хотел продолжать играть, и это было ключевым моментом. В то время он был в «Ливерпуле», у него была фантастическая карьера, он всего добился в этом клубе, и он был фантастическим слугой «Ливерпуля» долгие годы.

Но в последние месяцы он не всегда попадал в стартовый состав. Когда ты капитан и привык участвовать во всех играх, а затем внезапно оказываешься на скамейке запасных или получаешь не столько минут, сколько хотелось бы, ты начинаешь анализировать и искать новый вызов. Я сам прошел это под руководством Брендана Роджерса.

И когда мы узнали, что такой шаг возможен, я захотел действовать агрессивно. Тут не о чем было раздумывать, я хотел, чтобы он был моим первым подписанием.

Он по-прежнему фантастический игрок, он лидер и будто тренер на поле. Его стандарты в отношении того, как он себя ведет на поле и за его пределами, полезны для наших молодых игроков, чтобы наблюдать и учиться. Джордан понимает масштаб проекта и то, что это не быстрый процесс. Он хочет быть частью этого и строить его вместе с нами».

«Аль-Иттифак» в настоящее время занимает седьмое место в лиге Саудовской Аравии. Джеррард создает мини-«Ливерпуль» в Персидском заливе: помимо самого экс-полузащитника и Хендерсона в команде есть и Джорджиньо Вейналдум. Вполне вероятно, что следующим летом клуб подпишет кого-то еще из ветеранов «красных».